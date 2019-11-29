Шота Горгадзе: Генпрокуратура изучит факты нарушений в СИЗО Пензы

Сегодня в Генеральную прокуратуру Российской Федерации поступило обращение о возможном преступлении коррупционной направленности в отношении жителя Пензы Виталия Серебрякова, на данный момент содержащегося в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Пензенской области. Как следует из материалов, отправленных в ГП РФ, Серебряков Виталий Сергеевич на протяжении длительного времени безосновательно содержится в карцере в невыносимых условиях. Как утверждает супруга Виталия Серебрякова Светлана, целью подобной жестокости в отношении ее мужа является попытка "оказать на него давление и получения оригиналов аудиозаписей, содержащих угрозы и шантаж со стороны оперативников, опасающихся, что данная информация будет передана в СМИ и они будут привлечены к ответственности за неправомерные действия", говорится в Обращении.

Светлана Серебрякова информирует генпрокуратуру о реальной угрозе жизни для Виталия Серебрякова и просит проведения оперативной проверки условий содержания ее супруга в ФКУ ИК -4 УФСИН России по Пензенской области.

Мы попросили прокомментировать ситуацию Члена Совета при Президенте РФ по правам человека, адвоката Шоту Горгадзе:

- Ко мне обратилась Светлана Серебрякова буквально с криком о помощи в связи с тем, что ее супруг Виталий Серебряков содержится в нечеловеческих условиях длительное время в карцере. При этом у него множество заболеваний. И в карцере он оказался не потому, что нарушал какие-то нормы содержания в СИЗО, а потому, что его склоняли к отказу от жалоб на отдельных оперативников, которые жестко превышали свои полномочия.

Когда я начал изучать материалы дела и фактуру, а родственники мне передали необходимые файлы на флешке, честно говоря, я ужаснулся. Потому что все, что написано в Обращении — правда. И не очень здоровый человек действительно находится в карцере совершенно необоснованно.

Это больше похоже не на содержание под стражей, а на самую настоящую пытку. И виной тому стала имеющаяся в его распоряжении аудиозапись разговора с некоторыми оперативниками, которые пытались путем шантажа и угроз склонить Серебрякова к признательным показаниям. И эти оперативники сейчас действуют противоправно из желания получить оригиналы этих записей.

Я об этих записях говорю так смело и спокойно, потом что копии этих аудиозаписей уже находятся в распоряжении компетентных органов. То есть, мы в этой ситуации просим компетентные органы разобраться по закону и не пытаемся поднимать ненужную шумиху. У адвокатов и родственников сейчас важная задача — чтобы восторжествовал закон.

Мы прекрасно знаем, что в силовых ведомствах — в ФСБ, в Следственном комитете, в прокуратуре, в МВД есть огромное количество глубоко порядочных офицеров и рядового состава, который обеспечивает нашу с вами безопасность своей ежедневной работой. Но, как мы видим на примере громких арестов, существуют и волки в овечьих шкурах, которые недостойны носить погоны и которых, безусловно, необходимо из службы гнать поганой метлой и привлекать к уголовной ответственности, что, в принципе, власть и делает.

Мы видим громкие дела полковника Захарченко, было много аналогичных дел. И, мне представляется, что в Пензе сейчас тоже происходит нечто глубоко противозаконное, чему надо жестко противостоять.

Похоже, что какие-то люди узурпировали власть, посчитав, что они могут сами вершить все, что им заблагорассудится, они решили, что они могут издеваться над человеком, потому что "Москва далеко, а здесь мы сами себе хозяева и никто на нас не обратит внимания".

У меня, кстати, была уже в Пензе похожая история несколько лет назад. Я защищал одного сотрудника правоохранительных органов, которого незаконно привлекли к ответственности. Нам удалось добиться оправдательного приговора. Для меня не впервой сталкиваться с такими проблемами в регионах, в том числе и в Пензе.

Я сегодня обратился в Генеральную прокуратуру, потому что здесь счет идет не на дни, на часы. Неизвестно, что с этим человеком творится в карцере. И мы совершенно не углубляемся, виновен он или не виновен. Если он виновен, пусть он несет справедливое наказание. Но если даже человек виновен, это не оправдывает пыточный режим его содержания для того, чтобы добиться от него того, что хотят следователи.

Я знаю, что Генеральная прокуратура всегда очень живо реагирует на такие факты. Надеюсь, что уже в понедельник будет организована выездная проверка в Пензу в СИЗО №4. И мы планируем привлечь и депутатов Государственной Думы, чтобы они взяли на контроль это дело. Мы планируем привлечь и правозащитников, и средства массовой информации. Мы об этом говорим громко. Я хочу, чтобы проблема нарушения прав человека стала такой резонансной и публичной, потому что общество должно знать, что происходит.