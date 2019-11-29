Названы признаки наличия домашнего насилия в семье

Психолог Мария Меркулова рассказала "Российской газете" признаки, по которым можно определить, что женщина подвергается бытовому насилию в семье, поскольку сами женщины не всегда готовы рассказать о проблемах.

В первую очередь, по словам психолога, стоит обратить внимание на семьи, в которых мужья употребляют много спиртного. В большинстве таких семей есть если не физическое, то психологическое насилие, а это тоже может быть опасно.

Второй признак - попытки скрыть синяки и ссадины. Если же женщина все-таки допустит оплошность и раскроет наличие ран, то будет оправдываться, что ударилась сама, либо ее поцарапала кошка. Если следы травм появляются у женщины регулярно, то это может свидетельствовать о семейном насилии.

Третий признак, когда женщина, подвергающаяся семейному насилию, избегает массовых культурных мероприятий. а также общения с подругами. Это может происходить из-за депрессии.