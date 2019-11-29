В городе Красноярск местный житель разместил на Avito объявление о том, что продает собачий жир из щенков лаек.
В настоящее время объявление уже удалили за нарушение правил интернет-ресурса. Как сообщает Росбалт, в объявлении говорилось следующее: «Делаем из щенков лаек и несем ответственность за качество».
По словам автора, он занимается разведением щенков уже в течение 15 лет. К объявлению он приложил фотоснимок банки с белым веществом.
За банку жира объемом 1,5 литра мужчина запрашивал 2499 рублей.
Региональная полиция уже занимается проверкой этого инцидента.
Представители творческой интеллигенции России написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили его не принимать закон об иноагентах.