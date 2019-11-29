В Екатеринбурге парку присвоят имя летчика-героя Юсупова

Властям Екатеринбурга поступило предложение от жителей поселка Кольцово (входят в Октябрьский район города) благоустроить местный парк и присвоить ему имя пилота "Уральских авиалиний", Героя России Дамира Юсупова.

Жители поселка пожаловались на то, что им негде проводить досуг и культурно развлекаться. Поэтому они попросили местных властей помочь в благоустройстве парка. Также поступило предложение назвать парк именем человека, который сохранил жизни 234 человек.