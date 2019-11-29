Жители России рассказали, что подарят близким на Новый год

Компания Mail.Ru Group провела исследование, чтобы определить, какие подарки припасли жители страны для своих близких к Новому году. Сотрудники компании опрашивали интернет-пользователей.

Самыми популярными подарками для родителей, вторых половинок и детей стали: гаджеты, аксессуары, косметика и украшения. Участники опроса рассказали, что коллегам планируют преподнести сувениры.

28% респондентов рассказали, что планируют приобрести подарок за месяц до Нового года. 26% опрошенных планируют приобрести презенты за две недели до праздника, а 16% участников опроса - за неделю.