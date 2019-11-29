Спасатели Москвы бросились помогать застрявшей в двигателе машины кошке

Кошка в Москве застряла в двигателе машины на одной из столичных дорог, сообщает агентство "Москва".

Это случилось недалеко от дома №108А по Ленинскому проспекту, рассказал журналистам источник в городских экстренных службах. К месту происшествия прибыла бригада спасателей. Детали инцидента пока не известны.

А в сентябре 2019 года у одной из пассажирок московского аэропорта Внуково убежала кошка, когда женщина зашла с ней в туалет. Оказалось, что животное пробралось "вглубь коммуникаций". Сотрудники аэропорта слышали доносящееся из стен мяуканье.