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Источник Правда.Ру

Исследование: 20% россиян оставят близких без подарка на Новый год

Общество

Примерно 1/5 часть пользователей российского интернета не планирует дарить подарки на Новый год. Такие данные приводятся в исследованиях от Mail. ru Group и ResearchMe.

"Большинство пользователей делают подарки к Новому году, хотя 5% рунета отказываются от этого. Наиболее высокая доля респондентов, не покупающих подарки к этому празднику, проживает на Дальнем Востоке (9%) и Северном Кавказе (10%). Из числа тех, кто готовится к празднику, 38% уже знают, что будут дарить, а 57% опрошенных пока не задумывались об этом", — указывается в исследовании.

Около 32% пользователей планируют потратить на покупку подарков к Новому году 2-5 тысячи рублей, каждый пятый — до 2 тысяч рулей и столько же — 5-10 тысяч рублей. При этом женщины планируют потратить на подарки меньшую сумму, чем мужчины. Так, 58% женщин выделит на приобретение подарков до 5 тысяч рублей, и только 46% сильной половины человечества собираются сделать аналогичное. Примерно 34% дам могут выделить больше этой суммы (и 48% мужчин).

Приблизительно 27% россиян подарят своим вторым половинам ювелирные украшения, такое же число пользователей — что-то из аксессуаров. Косметику и парфюмерию планируют приобрести 23% респондентов.

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