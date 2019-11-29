Стало известно, как Путин проведет 31 декабря

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал корреспонденту "Ура.ру" о том, как глава государства проведет последний день 2019 года. По его словам, Владимир Путин проведет 31 декабря в обычном формате, то есть за работой.