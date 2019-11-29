Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал корреспонденту "Ура.ру" о том, как глава государства проведет последний день 2019 года. По его словам, Владимир Путин проведет 31 декабря в обычном формате, то есть за работой.
"Если брать какие-то человеческие нормы и правила, то у Владимира Путина нет выходных. Даже если он какое-то время посвящает отдыху, то большую часть суток отводит под рабочие дела. Работу главы государства можно сравнить с доменной печью, которую нельзя потушить, это непрерывный процесс", - пояснил Песков.
Представители творческой интеллигенции России написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили его не принимать закон об иноагентах.