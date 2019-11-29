Раввина заочно арестовали в Москве из-за невозврата дорогих книг

Тверской суд Москвы вынес решение о заочном аресте директора американской библиотеки "Агудас Хасидей Хабад", раввина Шолома Дов-Бер Левина, обвиняемого в невозврате России 7-ми книг из библиотеки Шнеерсона.

Как пишет Коммерсантъ, Левина обвиняют в невозврате 7-ми редких изданий из библиотеки Шнеерсона, цена каждой варьируется от 150 до 7 тысяч долларов. Предположительно, книги находятся в библиотеке "Агудас Хасидей Хабад", которую возглавляет Левин.

Известно, что издания были получены в 1994-м году по международному межбиблиотечному абонементу на двухмесячный период по расписке.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявлял, что библиотека Шнеерсона должна находиться в России и быть доступной для каждого.