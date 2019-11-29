Совет Федерации представил закон о профилактике домашнего насилия

Совет Федерации представил законопроект о противодействии семейно-бытового насилия. В документе утверждается, что суд может запретить виновному в домашнем насилии видеться и общаться со своей жертвой. В понятие "общаться" входят также цифровые средства связи - телефон и интернет.

Такое предписание может выдаваться сроком до одного года. Также суд может обязать виновного в домашнем насилии покинуть общее место жительства с жертвой на срок действия предписания. Это решение может быть принято только в том случае, если у виновного есть возможность проживать в другом месте, включая возможность арендовать жилье.