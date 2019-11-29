Из-за плохого настроения жительница Брянской области повредила 4 авто

Четыре машины, припаркованных во дворе многоэтажного дома, были повреждены в городе Новозыбков Брянской области. В органах полиции установили, что к произошедшему причастна местная жительница. Свои действия она объяснила "плохим настроением".

Отмечается, что у трех иномарок и одного отечественного легкового авто оказались поцарапанными лакокрасочные покрытия. Владельцы транспортных средств обратились в полицию. В процессе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к этому причастна 43-летняя местная жительница, ранее не имевшая проблем с законом. Женщина призналась, что вечером шла из магазина с бутылкой пива и при помощи металлической пробки от бутылки поцарапала машины из-за "плохого настроения". По оценкам экспертов, общий размер ущерба повреждений превысил 80 тысяч рублей.

Подозреваемой предъявили обвинение по статье "Умышленное повреждение имущества из хулиганских побуждений". Теперь женщине грозит до 5-ти лет колонии.