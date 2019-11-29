В честь 75-летия Победы Банк России выпустит памятные монеты

Банк России анонсировал выпуск памятных монет в честь 75-летия Победы Советского Союза над фашистской Германией. Серия монет получила название "75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".

По информации пресс-службы ЦБ, монеты будут выполнены из драгоценных и недрагоценных металлов: три рубля (серебряная), двадцать пять рублей (серебряная), пятьдесят рублей (золотая) и десять рублей (недрагоценная).

Примечательно, что на серебряной трехрублевой монете будет изображен "Бессмертный полк".