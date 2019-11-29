Уволенный худрук МХАТ Татьяна Доронина госпитализирована

Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу после сообщений о ее увольнении с поста худрука МХАТ имени Максима Горького, где она проработала более 30 лет. Об этом сообщил Заслуженный артист России Андрей Чубченко телеведущему программы "Пусть говорят" Андрею Малахову.

По словам Чубченко, Доронина до сих пор не понимает, как это могло произойти. Более того, в течение года она испытывала мощнейший стресс. Сейчас народная артистка восстанавливается в госпитале.