Депутат нижней палаты парламента Александр Хинштейн сообщил, что инициатива Ассоциации компаний розничной торговли о продаже российского вина до полуночи противоречит государственной политике в этой сфере.
Хинштейн напомнил, что Госдума напротив принимает законы, которые ужесточают продажу спиртного. В качестве примера депутат привел недавно приятный законопроект о запрете на продажу алкогольной продукции в многоквартирных домах.
Также парламентарий высказал мнение, что розничным продавцам будет очень сложно "администрировать процесс торговли", отделяя импортное вино от отечественного.
Представители творческой интеллигенции России написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили его не принимать закон об иноагентах.