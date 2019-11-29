Госдума не поддержала идею о продаже российского вина до полуночи

Депутат нижней палаты парламента Александр Хинштейн сообщил, что инициатива Ассоциации компаний розничной торговли о продаже российского вина до полуночи противоречит государственной политике в этой сфере.

Хинштейн напомнил, что Госдума напротив принимает законы, которые ужесточают продажу спиртного. В качестве примера депутат привел недавно приятный законопроект о запрете на продажу алкогольной продукции в многоквартирных домах.

Также парламентарий высказал мнение, что розничным продавцам будет очень сложно "администрировать процесс торговли", отделяя импортное вино от отечественного.