Заведующая детсадом похитила 8 млн бюджетных денег в Прикамье

В Кунгуре Пермского края в отношении заведующей детского сада следователи возбудили уголовного дела. Она подозревается в краже восьми миллионов рублей бюджетных средств.

Как журналистам пояснили в региональном отделении прокуратуры, дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ. Данная статья предполагает совершение мошенничества в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Отмечается, что в прокуратуру была подана жалоба на обвиняемую со стороны коллектива воспитателей детского сада, которым она руководила.

По информации ведомства, в 2016–2018 годах руководитель детсада умышленно завышала численность воспитанников и вносила в табель посещаемости свыше 40 несуществующих детей. В результате объем финансирования учреждения повышался за счет местных бюджетов. За трехлетний период детсаду выделили свыше 8 миллионов рублей, которые предполагалось пустить на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотра и уход за детьми, но глава детского учреждения присвоила эти деньги себе.