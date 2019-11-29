Госдума рассмотрит законопроект о запрете снюса

Депутаты от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли в нижнюю палату парламента законопроект о запрете сосательных и жевательных никотиновых смесей. Документ был опубликован в электронной базе Госдумы 28 ноября.

Парламентарии предлагают запретить розничную продажу снюса и насвая, а также любые виды жевательных или сосательных никотиновых смесей. Депутаты подчеркивают, что снюс и насвай являются наркотиками-психостимуляторами, которые вызывают быстрое привыкание.

Алимова и Ганзя в качестве аргумента приводят недавний случай в Новосибирске, где зависимость от снюса привела к гибели семиклассника.