Солдат, застреливший сослуживцев, встретился с отцом

Отец Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял своих сослуживцев, Салим Шамсутдинов рассказал "Ура.ру" о первой встрече с сыном после происшествия. По его словам, сын обвинил его в том, что он всегда идеализировал российскую армию.

"Он долго смотрел на меня и молчал. А потом спросил: "Что я здесь делаю? Почему я здесь? Ты что, гнал?", - рассказал Шамсутдинов старший.

Отец срочника признается, что всегда говорил своим сыновьям, что в армии должен служить каждый мужчина, что в России хорошая армия, а офицеры относятся к солдатам как к сыновьям.