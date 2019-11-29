YouTube пользуются почти 60% жителей России

Проведенный недавно опрос от ВЦИОМ показал, что свыше половины из всех респондентов (58%) являются пользователями популярного видеохостинга.

"Жители РФ в основном приходят на YouTube за видео (53%). Также популярно среди наших соотечественников ставить лайки (13%), подписываться на каналы авторов (12%), делиться видеороликами с друзьями (7%), писать комментарии к просмотренным видео (6%). При этом закачивают на сервис свои видео только 2% опрошенных", — уточнили социологи.

Отмечается, что сервисом не пользуется каждый пятый житель России (20%). Это значение сопоставимо с долей тех, кто вообще не пользуется интернетом.

Также указывается, что наибольшей популярностью на хостинге у россиян пользуются видео с музыкой, фильмами, роликами, связанными с культурой и искусством (30%), а также контент юмористической тематики(23%).

Вместе с этим, у пользователей из России популярны видео, связанные с семейными ценностями, домом и воспитанием детей (16%), а также спортом или фитнесом (14%), политикой и социальной жизнью (14%), развитием технологий (13%), путешествиями (13%), образованием (12%), красотой и здоровьем (10%), передает RT.