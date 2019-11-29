В США умерла старейшая жительница: женщине шел 115-й год

В Америке, в городе Нью-Йорк скончалась одна из старейших жительниц страны. Женщине по имени Алелия Мерфи на момент смерти было 114 лет и 140 дней, сообщает издание ABC News.

О кончине долгожительницы журналистам сообщили в профсоюзной организации United Healthcare Workers East.

Известно, что Алелия Мерфи появилась на свет в американском штате Северная Каролина 6 июля 1905 года.