Таксист украл забытые в Шереметьево подарки

Таксист забрал себе оставленный на парковке в «Шереметьево» пакет, где находились подарки из Турции. Этот пакет был забыт 38-летней жительницей Твери.

Об этом сообщает Росбалт, ссылаясь на сведения пресс-службы управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«Просмотрев видеозаписи с камер наблюдения, транспортные полицейские определили, что оставленный пакет был украден столичным таксистом. Его получилось задержать по «горячим следам», - указывается в сообщении ведомства.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по признакам преступления, предполагающего кражу.