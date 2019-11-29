В Новосибирске выбрали новое место для новогодней елки

В городе Новосибирск основные новогодние праздничные мероприятия пройдут перед зданием Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. Театральный сквер выбрали главной площадкой празднования Нового года. Здесь будет установлена главная елку и залит каток.

Как пояснил мэр города Анатолий Локоть, главную елку с площади Ленина в Театральный сквер решили перенести с той целью, чтобы не усложнять ситуацию с транспортом.

"Также мы хотим подчеркнуть значение нашего театра оперы и балета, которому в будущем году исполнится 75 лет. Важно, что администрация театра пошла нам навстречу, они готовы участвовать в оформлении городка и здания театра", — пояснил Локоть.

Монтаж главной елки города запланировали на начало декабря, а ее открытие — на середину последнего месяца уходящего года.

Поскольку в Центральном парке залить традиционный каток не удастся из-за светомузыкального фонтана, его решили сделать на центральной аллее Театрального сквера и территории перед ступенями оперного театра.