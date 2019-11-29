Москва стала победителем в самой главной номинации премии World Travel Awards - "Лучшее туристское направление. Город".

«Недавно закончилась церемония награждения победителей, где нам был вручен туристический "Оскар" в основной номинации, - написал в своем аккаунте в Инстаграм мэр Москвы Сергей Собянин. - В 2019 году российскую столицу посетило уже 19,5 миллионов туристов, а впереди еще ждут новогодние каникулы. И это не считая 45 миллионов экскурсантов, которые посещали нас на один день. Это является высокой оценкой нашей работы и всех столичных жителей".