Минтруд: 31 декабря объявить выходным невозможно

Черту под обсуждением «судьбы» 31 декабря: будет этот день выходным или рабочим - подвел минтруд РФ.

Максим Топилин, министр труда и соцзащиты, выступил с официальным заявлением. Он сказал, что поскольку решение об установлении или переносе выходных дней правительством должно приниматься заблаговременно, а этот срок уже прошел, то сделать 31 декабря официально и для всех нерабочим днем невозможно.

Однако, уточнил министр, ничто не запрещает работодателям самостоятельно принять такое решение.

Напомним, что россияне массово захотели, чтобы 31 декабря стал нерабочим днем после того, как свое решение об этом озвучил Томский губернатор. И хотя Кремль говорил о невозможности изменить производственный календарь, Думу все же попросили рассмотреть этот вопрос. Но, как теперь понятно, даже вмешательство законодателей не поможет.