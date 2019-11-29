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Источник Правда.Ру

В школе на Ямале продают наркоту: тревогу бьют родители

Общество

Родители учеников школы №2 города Ноябрьска отчаялись достучаться до администрации учебного заведения и властей ЯНАО. Причина паники - наркотики, которые, по их словам, практически в открытую распространяются в ОУ.

Об этом сообщает ИА URA.RU.

Как говорится в материале издания, последней каплей, переполнившей чашу терпения, стало появление в школьном коридоре парнишки с пистолетом.

«О том, что в школе можно легко «разжиться» наркотиком практически в любом количестве, знают все дети и процентов 90 родителей, - цитирует портал сообщение из городского паблика Ноябрьска. - А недавно ученики рассказали, что по коридору бродил «какой-то умник» с пистолетом в руках. Неизвестно, с настоящим или нет, но его никто из взрослых даже не попытался остановить, проверить. Он ходил и, как бы шутя, направлял оружие на детей».

Это сообщение никого не удивило, ведь все знают, что «рамка» на входе в школу не работает, а пропускная система - «одно название».

Впрочем, как пишет URA.RU, администрация школы, в лице директора Ирины Гребневой, говорит, что, после родительских возмущений у них уже была проверка из департамента образования. «И ничего из описанного в жалобе не нашли, хотя проверили все, вплоть до туалетов».

«Да и не было у наших ребят никогда проблем с наркотиками. Что же касается охраны, то все работает, как надо», - говорит Гребнева.

К сожалению, как показывает практика, дыма без огня не бывает. И в тех ОУ, где совсем недавно произошли трагедии, «проблем» тоже не было. Однако, их отсутствие никак не помешало ни стрелку в Благовещенске, ни убийце в Нарьян-Маре. Да и Лизу Киселеву, убитую в Саратове, бездействие взрослых не защитило. Паника поднимается только тогда, когда гром уже грянул.

 

Темы янао школа паника ноябрьск родители наркотики
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