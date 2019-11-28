Клиенты Райффайзенбанка пострадали от массового сбоя

Клиенты Райффайзенбанка сообщили о массовом сбое, который привел к задвоению всех ранее совершенных операций. Представители банка подтвердили "Коммерсанту", что имел место технический сбой, однако причины происшествия раскрывать отказались.

На данный момент неизвестно сколько клиентов банка пострадали от сбоя. В Райффайзенбанке что в течение двух часов исправят ситуацию и уберут задублированные операции.