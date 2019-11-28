Эксперты назвали страны с наибольшим числом любителей кофе

Эксперты определили страны, где проживает самое большое количество любителей кофе. На первом месте оказалась Финляндия, в которой приходится в среднем по 12 килограмм продукта на душу населения в год.

Финны предпочитают пить кофе на протяжении всего дня. Как правило, кофе-брейки также идут с сэндвичами, бутербродами, выпечкой и сладостями. На втором месте — Норвегия с 9,9 килограммами кофе на человека в год. Обычно жители этой страны пьют этот напиток на завтрак или после основного приема пищи, как десерт.

Топ-3 замыкает Ирландия с 9 килограммами. Жители этого государства в среднем пьют по 5 чашек этого напитка ежедневно. При этом крупных кофейных сетей в стране нет, зато есть множество мелких кофеен, славящихся отменным качеством напитка.