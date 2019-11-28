ПФР потратит треть миллиарда на собственную рекламу

На сайте госзаупок появился тендер на проведение "информационно-разъяснительной кампании" для Пенсионного фонда России. Ведомство планирует потратить на эти цели 373,8 миллионов рублей.

В кампанию должны входить видеоролики и медиа-материалы, которые помогут россиянам понять механизм работы Пенсионного фонда. Примечательно, что ПФР уже не в первый раз тратит колоссальные средства на проведение "рекламных кампаний". В 2018 году ведомство потратило на медиа-услуги около 250 миллионов рублей.