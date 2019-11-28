В Москве самая малая площадь жилья на человека － Собянин

Москвичами выкупается 90% столичной недвижимости, но число квадратных метров в Москве на человека — одно из самых незначительных по стране. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью информагентству РИА Новости.

"Все, что в столице возводится, на 90% приобретается самими москвичами. И сейчас одна из основных проблем, которая есть в столице, кроме здравоохранения и экологии, — это жилищная проблема. Поскольку количество метров на человека в Москве — одно из самых маленьких по РФ и в мире: примерно 20 квадратов", — пояснил Собянин.

Также мэр рассказал о планах властей, касающихся обновления имеющегося и создания нового жилфонда.