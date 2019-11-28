Учитель из Тюмени, избивший своих учеников, обозвал молодежь "зомби"

Учитель из Боровской средней школы Виктор Садлинский, который ранее избил учеников на уроке ОБЖ, назвал детей "безвольной биомассой" и "зомби". Такое заявление преподаватель сделал в группе во "ВКонтакте", которая была создана в его поддержку.

"Начинаю думать, что последняя буква в термине "поколение Z" означает "зомби" - безвольную биомассу, которыми движут лишь низменные ценности. У них полностью отсутствует совесть и какие-либо моральные принципы", - написал Садлинский.

Также преподаватель обвинил в текущем положении дел современную систему образования, которая "превратила" школы в супермаркеты, где клиент всегда прав.