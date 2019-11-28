Ветеран из Волгограда через суд добился выплат у ПФР

Выделять ежегодную денежную выплату ко Дню Победы ветерану ВОВ обязано Управление Пенсионного фонда в Центральном районе города Волгограда. Но чиновники отказались делать это, пояснив, что 90-летний мужчина — не прямой участник войны.

Пенсионеру было отказано в законной выплате в мае текущего года. В ПФР заявили, что он не является непосредственным участником Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, так как не был задействован в боевых операциях по ликвидации националистического подполья в республиках СССР в составе военной части в феврале-апреле 1951 года.

Как передает ИА REGNUM, в прокуратуре напомнили, что в соответствии с законом такие лица могут рассчитывать на ежегодные выплаты: к участникам войны относятся граждане, участвовавшие в такого рода мероприятиях в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года.