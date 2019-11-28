Бабушкам могут дать право на воспитание внуков

Партия "Единая Россия" решила дать бабушкам и дедушкам право на воспитание внуков. Заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко рассказала, что подготовила законопроект, который законодательство закрепит за бабушками и дедушками право на их участие в воспитании детей.

По текущему законодательству, бабушки и дедушки имеют только одно право - на общение с внуками. По сути, утверждает Костенко, они оказались отстранены в правовом смысле от воспитательного процесса. Депутат предлагает сделать бабушку и дедушку полноправными представителями своих внуков и фактически приравнять их правовой статус к родителям ребенка.