Дом жителя Петербурга ограбили почти на 1,2 млн рублей

Преступник вынес из дома в Пушкинском районе Санкт-Петербурга один миллион рублей и драгоценности. Об этом журналистам рассказали в ГУ МВД России по региону.

Сообщается, что неизвестный отжал стеклопакет террасы и пробрался на территорию дома на Рехколовском шоссе. Он вынес из жилища один миллион рублей, 700 евро, 600 американских долларов и ювелирные украшения. Общий размер ущерба составил 1 млн 190 тыс. рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ, предполагающей совершение кражи.