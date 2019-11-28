Госдума рассмотрит законопроект о выходном дне 31 декабря

В Госдуму был внесен законопроект, который устанавливает выходной день 31 декабря. Автором документа является председатель комитета по труду и социальной защите Ярослав Нилов. По его мнению, законопроект позволит людям рациональнее использовать выходные, а также соблюсти баланс интересов между работниками.

Примечательно, что документ не изменяет количество праздничных дней, установленное в Трудовом кодексе РФ. По данным социологических опросов, почти все жители России поддерживают инициативу о выходном дне 31 декабря.