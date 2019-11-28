Региональным судом Бразилии экс-президент страны Луис Инасиа Лула да Силва был признан виновным по делу о коррупции. Ему был увеличен срок наказания до 17 лет и 1 месяца содержания в колонии.
Данное решение стало вторым приговором Луле да Силве во второй судебной инстанции по делам о коррупции. Ранее его признали виновным по другому делу, когда ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 7 месяцев.
При этом, согласно бразильским законам, в настоящее время бывший глава государства остается на свободе — пока не исчерпаются все юридические методы защиты от уголовного преследования.
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