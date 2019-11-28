Экс-глава Бразилии отправится на 17 лет в тюрьму за коррупцию

Региональным судом Бразилии экс-президент страны Луис Инасиа Лула да Силва был признан виновным по делу о коррупции. Ему был увеличен срок наказания до 17 лет и 1 месяца содержания в колонии.

Данное решение стало вторым приговором Луле да Силве во второй судебной инстанции по делам о коррупции. Ранее его признали виновным по другому делу, когда ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 7 месяцев.

При этом, согласно бразильским законам, в настоящее время бывший глава государства остается на свободе — пока не исчерпаются все юридические методы защиты от уголовного преследования.