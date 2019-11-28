Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину

Представители творческой интеллигенции России написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили его не принимать закон о признании физических лиц иноагентами. Под письмом подписались музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова и писатели Виктор Шендерович, Людмила Улицкая, Дмитрий Быков.

В письме утверждается, что закон написан таким образом, что "конкретный гражданин не может заранее предсказать последствия и основания применения закона по отношению к нему". Также представители творческой интеллигенции обвиняют закон о признании физических лиц иноагентами в том, что он нарушает конституционные права жителей России.