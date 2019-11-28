Большиая часть жителей России не планирует продлевать новогодние каникулы за счет отпусков или отгулов. Об этом передает информагентство ТАСС, ссылаясь на результаты исследования портала по поиску работы Superjob.
Так, 67% респондентов не будут удлинять выходные на новогодние праздники, а 15% работников в РФ запланировали продление отдыха в зимние каникулы.
Примерно 18% пока не определились с данным вопросом.
Исследование проводилось среди 1,6 тысяч наших соотечественников в возрасте старше 18 лет.
Ассоциация кардиологов из США разработала краткие справочники-методички, указав в них основные факторы, которые влияют на высокие показания артериального давления.