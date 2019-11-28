Более половины россиян не будут продлевать новогодние каникулы

Большиая часть жителей России не планирует продлевать новогодние каникулы за счет отпусков или отгулов. Об этом передает информагентство ТАСС, ссылаясь на результаты исследования портала по поиску работы Superjob.

Так, 67% респондентов не будут удлинять выходные на новогодние праздники, а 15% работников в РФ запланировали продление отдыха в зимние каникулы.

Примерно 18% пока не определились с данным вопросом.

Исследование проводилось среди 1,6 тысяч наших соотечественников в возрасте старше 18 лет.