В ХМАО общественники переругались, деля в интернете бюджетные деньги

Результаты голосования на Сургутском сайте "Бюджет-онлайн", собирающем инициативы общественников по распределению 25 миллионов рублей из средств городского бюджета на благоустройство, вызвали волну критики со стороны горожан.

Проекты — лидеры, которые предложила мэрия Сургута, считают неравнодушные жители, стали таковыми в результате "накрутки" голосов.

Три проекта по обустройству футбольных полей получили по тысяче и больше голосов за последнюю перед подведением итогов ночь. И победили. "Интересно, откуда столько проголосовавших, страдающих бессонницей?" — спрашивают пользователи интернета.

Как пишет портал URA. RU, со ссылкой на пресс-службу мэрии Сургута, сайт, на котором голосование проводилось, администрации города не принадлежит.

"Там с каждого адреса можно голосовать только 1 раз. И вовсе не обязательно те проекты, которые стали лидерами будут реализованы. Предусмотрено еще 2 этапа обсуждения. И, конечно, мэрия после всего оценит возможности реализации тех инициатив, которые в итоге будут победителями", — цитирует портал ответ пресс-службы горадминистрации.

Но конфликт уже запущен, дебаты идут полным ходом. В "чистоту эксперимента" не верит практически никто из реально проголосовавших.

По мнению Эдуарда Логинова, члена общественной палаты города Югра, нужно было, во избежание "общественной напряженности" сделать участие в голосовании платным. А потом собранные деньги добавить проекту-победителю. "Тогда и вопрос об участниках по спущенной кем-то разнарядке бы не встал. Ибо дороговато обошлось бы", — уверен общественник.