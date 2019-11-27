Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко выступил за лишение свободы для тех, кто рекламирует наркотики в интернете. Он подчеркнул, что эти лица должны получать "реальные тюремные сроки".
Депутат напомнил, что сейчас такому правонарушителю грозит штраф в размере до пяти тысяч рублей. "Немыслимо" - прокомментировал это Ревенко. По его словам, людей, которые "подсаживают молодежь на наркотики" нужно "выковыривать из интернета" и "реально сажать".
Евгений Ревенко выразил надежду, что его законопроект об уголовной ответственности для лиц, рекламирующих наркотики в интернете, будет поддержан депутатами Госдумы и оперативно принят.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.