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В Госдуме предложили лишать свободы за рекламу наркотиков в интернете
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Источник Правда.Ру

В Госдуме предложили лишать свободы за рекламу наркотиков в интернете

Общество

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко выступил за лишение свободы для тех, кто рекламирует наркотики в интернете. Он подчеркнул, что эти лица должны получать "реальные тюремные сроки".

Депутат напомнил, что сейчас такому правонарушителю грозит штраф в размере до пяти тысяч рублей. "Немыслимо" - прокомментировал это Ревенко. По его словам, людей, которые "подсаживают молодежь на наркотики" нужно "выковыривать из интернета" и "реально сажать".

Евгений Ревенко выразил надежду, что его законопроект об уголовной ответственности для лиц, рекламирующих наркотики в интернете, будет поддержан депутатами Госдумы и оперативно принят.

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