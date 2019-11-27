В Ростовской области будут судить 3-х жителей города Таганрог. Их обвиняют в мошенничестве, уже предъявлено обвинение по части 3 статьи 159.2 УК РФ.
Размер ущерба, который был причинен их действиями бюджету, превысил один миллион рублей.
По данным региональной прокуратуры, справки об установлении инвалидности второй группы обвиняемыми были получены без наличия подтверждающей документации и прохождения ими медицинской комиссии. На основании поддельных свидетельств ПФР перечислил мошенникам свыше одного миллиона рублей социальных выплат.
Материалы дела по статье "Мошенничество при получении выплат" направили в суд для рассмотрения по существу.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.