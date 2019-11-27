Лже-инвалиды в Ростове обманули государство на 1 млн рублей

В Ростовской области будут судить 3-х жителей города Таганрог. Их обвиняют в мошенничестве, уже предъявлено обвинение по части 3 статьи 159.2 УК РФ.

Размер ущерба, который был причинен их действиями бюджету, превысил один миллион рублей.

По данным региональной прокуратуры, справки об установлении инвалидности второй группы обвиняемыми были получены без наличия подтверждающей документации и прохождения ими медицинской комиссии. На основании поддельных свидетельств ПФР перечислил мошенникам свыше одного миллиона рублей социальных выплат.

Материалы дела по статье "Мошенничество при получении выплат" направили в суд для рассмотрения по существу.