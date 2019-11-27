Проблема так называемых "торчащих ног" в плацкартных вагонах поездов России скоро полностью разрешится. Об этом журналистам рассказал замглавы "Трансмашхолдинга" по развитию пассажирского транспорта Александр Лошманов. На выставке в Москве, прошедшей в ноябре текущего года, презентовали макет нового концепта плацкарта.
"Он на 30 сантиметров больше в ширину, благодаря чему пространство будет персонализировано, и вообще решена проблема торчащих ног в плацкартных вагонах", — пояснил Лошманов.
По словам замглавы "Трансмашхолдинга", макет, который был презентован в ноябре — это основной вариант, который можно претворить в жизнь. Его создали на базе уже привычных решений. Лошманов также пояснил, что в новом варианте плацкартного вагона повесят шторы, добавят дополнительные шкафчики. Также они будут оснащены персональными светильниками.
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