Опубликован приговор 30-летней давности историку Соколову

В Сети опубликован приговор историку Олегу Соколову, убившему аспирантку СПбГУ, который его адвокаты называли "фейком". Ранее российские СМИ сообщали, что историк виновен в гибели человека в результате утопления морского судна.

Приговор Сестрорецкого районного народного суда города Ленинграда от 1 марта 1982 года опубликовала "Фонтанка". В документе утверждается, что четверокурсник исторического факультета ЛГУ имени Жданова, учитель школы № 149 Калининского района, член ВЛКСМ, имеющий высшее образование, Олег Соколов признан виновным в гибели ученого Владимира Сорокина при затоплении фрегата "Святой Георгий" в Финском заливе, которым управлял Соколов.