В Сети опубликован приговор историку Олегу Соколову, убившему аспирантку СПбГУ, который его адвокаты называли "фейком". Ранее российские СМИ сообщали, что историк виновен в гибели человека в результате утопления морского судна.
Приговор Сестрорецкого районного народного суда города Ленинграда от 1 марта 1982 года опубликовала "Фонтанка". В документе утверждается, что четверокурсник исторического факультета ЛГУ имени Жданова, учитель школы № 149 Калининского района, член ВЛКСМ, имеющий высшее образование, Олег Соколов признан виновным в гибели ученого Владимира Сорокина при затоплении фрегата "Святой Георгий" в Финском заливе, которым управлял Соколов.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.