Роскомнадзор предупредил россиян о мошенниках перед "черной пятницей"

Роскомнадзор предупреждает жителей России об активизации мошенниках в преддверии "черной пятницы". По информации ведомства, в интернете наблюдается большое количество "лендинговых" страниц, которые собирают данные о россиянах под видом распродаж и акций.

В Роскомнадзоре считают, что собранная информация может быть использована для кражи данных банковских карт, а также для "спамерских" атак. Ведомство рекомендует пользователям проверять оригинальном домена веб-сайта, наличие SSL-сертификата, пользовательского соглашения, политики конфиденциальности и контактов, а также отличать подозрительные платежные системы.