Роскомнадзор предупреждает жителей России об активизации мошенниках в преддверии "черной пятницы". По информации ведомства, в интернете наблюдается большое количество "лендинговых" страниц, которые собирают данные о россиянах под видом распродаж и акций.
В Роскомнадзоре считают, что собранная информация может быть использована для кражи данных банковских карт, а также для "спамерских" атак. Ведомство рекомендует пользователям проверять оригинальном домена веб-сайта, наличие SSL-сертификата, пользовательского соглашения, политики конфиденциальности и контактов, а также отличать подозрительные платежные системы.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.