Американец выиграл 250 тыс. долларов благодаря вещему сну

Сон о выигрыше в лотерею оказался вещим и принес жителю Америки 250 миллионов долларов. Об этом пишет интернет-ресурс United Press International.

Кевин Миллер (Kevin Miller), проживающий в американском городе Норт-Чарлстон, рассказал, что увидел сон, в котором он выигрывает в лотерею. Спустя несколько дней после этого мужчина приобрел лотерейный билет.

"Я сомневался, покупать билет или нет, поскольку очень торопился, а парень, стоявший передо мной в очереди, медлил и не торопился, чтобы определиться", — пояснил Миллер.

Но мужчина решил не остаться и дождаться своей очереди. Вскоре он узнал, что приобретенный им билет — выигрышный, и он принес ему 250 тысяч долларов, что на российские деньги составляет около 16 миллионов рублей.

По словам американца, он планирует потратить выигрыш на покупку нового дома для себя и своей будущей супруги.