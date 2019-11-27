Президент России Владимир Путин посетил введение в эксплуатацию трассы М-11, на котором предложил ряд нововведений. По его словам, трасса нуждается в пунктах питания, отдыха и автозаправочных станциях. Российский лидер подчеркнул, что все эти заведения должны работать по-современному.
"Трасса М-11 — это положительный опыт. В истории России ещё ничего подобного не было, но теперь есть. Однако трасса нуждается в доработке. Необходимо обеспечить её пунктами отдыха, заправками, связью, интернетом. Причём всё должно работать по-современному", — рассказал Путин на открытии трассы.
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