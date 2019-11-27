"Королева России - 2019" угрожала журналисту из-за видеосюжета

Победительница конкурса "Королева России - 2019" Элина Воронцова угрожала журналисту телеканала "Москва 24" по телефону. Девушке не понравился видеосюжет, в котором она рассказывает о том, как правильно "разводить" мужчин на деньги.

Телефонный разговор длился всего 1 минуту 49 секунд. За это время "Королева России - 2019" употребила 22 бранных слова. Она угрожала корреспонденту связями своего мужа. Журналист не только передал запись разговора Telegram-каналу Mash, но еще обратился в полицию с заявлением об угрозах.