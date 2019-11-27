В городе Омск мужчину будут судить за жестокое обращение с пасынком. При этом мать мальчика одобряла такие методы воспитания.
По сведениям Следственного комитета, 35-летний мужчина за незначительные провинности ставил 8-летнего пасынка на колени на колкую гречневую крупу. Матери ребенка было известно, как поступает ее сожитель, но не вмешивалась в его поведение. 11 мая мальчик не выдержал издевательств, сбежал к соседу и все ему рассказал. Тот обратился в органы полиции. Ребенка поместили в медицинское учреждение. Оказалось, что семейная пара еще и наносила ребенку побои.
По факту случившегося были возбуждены уголовные дела об истязании несовершеннолетнего, а также умышленном причинении вреда здоровью средней степени тяжести и неисполнении обязанностей по воспитанию.
В настоящее время мужчина находится под стражей, с матери мальчика была взята подписка о невыезде. Материалы дела направили для рассмотрения в суд.
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