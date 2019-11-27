Елку за 18 млн рублей поставили в Кемерово

В городе Кемерово установили новогоднюю елку стоимостью в 18 млн рублей. Она была оплачена из средств городского бюджета.

Закупку совершили еще в августе. В частности, заказали стальной корпус высотой 19 метров в форме усеченного конуса с декоративными ветками, куда вплетаются гирлянды из светодиодов. Кроме этого, в цену вошли 1600 елочных шаров.

При помощи программно-аппаратного комплекса елка будет менять цвета и рисунки.

Но не все местные жители оценили этот подарок властей. Некоторые граждане посчитали, что ель запредельно дорогая и выглядит слишком искусственно.