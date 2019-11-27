Судебные приставы смогли установить местонахождение жительницы Чернушинского района Пермского края с помощью социальной сети Instagram. Ранее женщина оформила в банке кредит на сумму 1,5 миллиона рублей под залог недвижимости, но отказалась выплачивать долг. Более того, нарушительница переехала в Австрию.
Как установили приставы по странице женщине в соцсети, она познакомилась в интернете с австрийцем и вышла за него замуж. В Instagram нарушительница выложила фото в свадебном платье с подписью "Свадьба в Вене". Эта публикация позволила приставам выяснить точное местоположение женщины и составить акт описи и ареста имущества. Сейчас четырёхкомнатная квартира и дом россиянки выставлен на торги.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.