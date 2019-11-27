Приставы нашли россиянку с помощью Instagram

Судебные приставы смогли установить местонахождение жительницы Чернушинского района Пермского края с помощью социальной сети Instagram. Ранее женщина оформила в банке кредит на сумму 1,5 миллиона рублей под залог недвижимости, но отказалась выплачивать долг. Более того, нарушительница переехала в Австрию.

Как установили приставы по странице женщине в соцсети, она познакомилась в интернете с австрийцем и вышла за него замуж. В Instagram нарушительница выложила фото в свадебном платье с подписью "Свадьба в Вене". Эта публикация позволила приставам выяснить точное местоположение женщины и составить акт описи и ареста имущества. Сейчас четырёхкомнатная квартира и дом россиянки выставлен на торги.