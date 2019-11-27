Минздрав совместно с Минпросвещения разработали учебники здорового образа жизни (ЗОЖ), предназначенные для детей, начиная с 3-летнего возраста. Об этом рассказала руководитель Минздрава РФ Вероника Скворцова в ходе форума "Общественный иммунитет".
Как передает Росбалт, также созданы методички для педагогов и памятки для родителей "с целью переформатирования обучения детей".
По словам Скворцовой, только в возрасте с 3-х лет "можно привить на уровне подкорки мозга автоматизированную потребность в ведении здорового образа жизни". Все, что прививается в более старшем возрасте, контролируют другие "слои", объяснила она, и эти "слои" не функционируют, если человек находится в уставшем состоянии. По словам министра, именно в раннем детском возрасте формируются навыки "чистки зубов два раза в день" и другие правила личной гигиены, которые затем сопровождают "всю жизнь постоянным спутником".
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