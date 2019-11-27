Мошенники "помогли" пенсионеру Бийска: мужчина лишился 230 тыс.рублей

Полиция города Бийск разыскивает злоумышленников, которые в течение недели просили пожилого местного жителя перечислять им деньги.

"Потерпевшим выступил 74-летний мужчина. Он пояснил, что неизвестные путем обмана и злоупотребления доверием украли его денежные средства", — рассказали в ГУ МВД Алтайского края.

Пенсионер рассказал о незнакомке, которая ему позвонила и сообщила о якобы полагающейся ему компенсации за инвестиции в финансовую пирамиду. При этом мошенница даже назвала конкретную сумму — 16,4 тыс. долларов.

Но получить просто так эти средства нельзя. Для этого нужно открыть валютный счет и заплатить за оформление документации немногим более 20 тысяч рублей, пояснила злоумышленница.

Преступники в течение недели неделю общались с пенсионером и каждый раз просили его переводить на свои счета разные суммы денег: за страховку, за курьерские услуги и так далее. Всего мужчина перевел мошенникам 232 тыс. рублей. Осознав, что имеет дело с мошенниками, пенсионер заявил в полицию.